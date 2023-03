"Estou sem mandato, mas não aposentado", diz Bolsonaro em entrevista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que sua vida política não acabou e que planeja se reunir com seu partido para discutir os próximos passos. Em entrevista exclusiva ao programa Pânico, da Jovem Pan News, Bolsonaro disse que, junto com sua sigla, buscará a melhor estratégia para apresentar-se ao Brasil, pensando sempre no bem do país. A declaração foi dada antes do retorno de Bolsonaro ao Brasil, que está previsto para ocorrer nesta semana.





Durante a entrevista, Bolsonaro comentou sobre sua visão de novas lideranças na política brasileira, afirmando que não tem ambição pelo poder, mas que seu principal legado foi incentivar o interesse pela política na população. O ex-presidente mencionou o contato que teve com jovens que falam de política com uma maturidade impressionante, o que demonstra que plantaram uma semente de interesse na população. Por fim, Bolsonaro expressou sua preocupação com o atual cenário político do país e disse que teme que o Brasil esteja entrando em um buraco difícil de sair, comparando-o com a situação da Venezuela.





Bolsonaro confirmou que deve chegar em Brasília na quinta-feira (30), após ter comprado a passagem antes do incidente do plano para sequestrar um senador. O ex-presidente reiterou que, apesar de estar sem mandato, não está aposentado e que ainda tem muito a contribuir para a política brasileira.





