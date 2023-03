Lula sofre rejeição de 90% em fala sobre "armação" em plano contra Moro

A declaração do presidente Lula sobre a operação da Polícia Federal que prendeu nove integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) pelo plano de assassinar o senador Sergio Moro (União-PR) e outras autoridades repercutiu mal nas redes sociais. Lula disse que a operação foi uma “armação de Moro”.





Dados do Monitor Genial/Quaest mostram que 93% das reações a essa fala de Lula no Twitter foram negativas. O Monitor Genial/Quaest é um monitoramento digital realizado em redes sociais pela Quaest, em parceria com a Genial Investimentos. Essa pesquisa levou em consideração as 812 mil menções relacionadas à polêmica entre Lula e Moro no período de meia-noite do dia 21 de março até 16h30 do dia 24 de março.





Antes disso, porém, Lula já vinha sendo criticado por ter expressado desejo de vingança contra Moro, que foi juiz da Lava Jato e condenou o presidente à prisão. A sentença do ex-juiz foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. Mesmo assim, em uma entrevista na segunda-feira 13, Lula disse que, em todas as visitas que recebia, as autoridades lhe perguntavam se estava bem e ele dava a mesma resposta: “Só vai ficar bem quando eu foder com o Moro”.





Essa fala gerou mais de 358 mil menções nas redes, sendo que menos de 10% foram em defesa de Lula. Muitos críticos defenderam o impeachment de Lula, em razão de um possível crime de responsabilidade. Esse discurso foi protagonizado pela oposição e serviu de justificativa para o deputado Bibo Nunes (PL-RS) abrir um pedido de impeachment contra o presidente.





Com essas declarações, as menções positivas do presidente nas redes sociais, que ficavam em uma média de 53% desde o começo do mandato, não chegaram a 20%, pior índice da série histórica, segundo o Monitor Genial/Quaest.





