Filha é presa por mandar matar o pai para receber a herança; Neto da vítima foi o executor

Uma mulher, o filho e o companheiro dela foram presos suspeitos de planejar a morte de um idoso em Quixeramobim, no interior do Ceará. A motivação do crime seria uma herança da vítima. O caso aconteceu em janeiro deste ano, mas o trio foi preso neste domingo (12). Os suspeitos são familiares do idoso.





Conforme o trabalho investigativo, os policiais identificaram que Zineuda Bernardo de Sousa (48) e Fábio Rodrigues de Sousa (47), seu companheiro, planejaram a morte de Anízio Jacinto de Sousa, de 73 anos, que era pai de Zineuda. Ainda conforme as investigações, Francisco Wilson Bernardo de Sousa (21), filho do casal, foi o autor dos disparos com uma arma de fogo. Conforme o levantamento policial, a motivação do crime seria por conta de uma herança que os familiares receberiam com a morte do homem.





Com as investigações, a unidade policial representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dos três suspeitos. Após a expedição dos mandados judiciais, equipes de policiais civis de Quixeramobim, com o apoio de equipes da Delegacia Regional de Quixadá, empreenderam diligências para capturar os suspeitos.





Os três foram localizados e conduzidos para a Delegacia Municipal de Quixeramobim, onde foram efetivados os cumprimentos dos mandados de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado. Após os procedimentos na delegacia, os três foram encaminhados para unidades do sistema penitenciário e encontram-se à disposição da Justiça.





