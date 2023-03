Golpes cibernéticos fazem dezenas de vítimas semanalmente em Santa Quitéria; Polícia Civil orienta população

Nas últimas semanas, a Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria vem registrando um número significativo de pessoas prestando queixas por terem sido vítimas de golpes na internet. À medida que soma o número de crimes, impressiona os valores que os estelionatários conseguiram arrancar das pessoas, das mais variadas maneiras.





Entre os mais comuns que estão aparecendo no município, estão os do telefone novo e falso empréstimo. A orientação dos policiais é sempre verificar a autenticidade de quem está falando com você, se realmente está precisando e contactar o familiar ou empresa antes de fazer qualquer movimentação financeira.





No primeiro, o golpista utiliza fotos retiradas de redes sociais, entra em contato com você, se passando por algum conhecido seu. Ele se apresenta, diz que trocou de número e que está precisando de ajuda porque não conseguiu realizar um pagamento. Em seguida, pede para que se faça essa operação e que, logo em seguida, o dinheiro será devolvido. Acumula-se as dezenas que foram lesados desta forma.





As vítimas, acreditando ser mesmo o seu conhecido, não se atentam a chave pix que é enviada, que na maioria dos casos, é um e-mail desconhecido, chave aleatória, telefone com DDD de outro estado ou CPF de laranjas, sem checar se há alguma ligação mesmo, acabam transferindo e tempos depois que constatam terem sido enganados.





A Voz de Santa Quitéria tomou conhecimento de um homem, cuja identidade será preservada, que teve subtraído a quantia de R$ 11 mil no falso empréstimo.





Nesse caso, uma pessoa entrou em contato oferecendo um empréstimo imperdível. Mas, para receber o valor, o homem precisava primeiro realizar uma transferência para pagamento de taxas de abertura de cadastro. Já que fez o primeiro pagamento, foram surgindo outras cobranças e continuou para “segurar a oferta”, até perceber que ficou sem o seu dinheiro e também sem o que foi prometido pelo golpista.





Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com o WhatsApp da Delegacia, no número (85) 99915-6650 ou se preferir pessoalmente, de segunda a sexta em horário comercial, na rua José Maria Catunda (próximo ao centro de saúde).





(A Voz de Santa Quiteria)