Homem é flagrado usando retroescavadeira para atropelar e matar colega de trabalho

Um homem de 41 anos foi atropelado e morto por uma retroescavadeira conduzida pelo próprio colega de trabalho na manhã de hoje em São Carlos, no interior de São Paulo. Ambos eram funcionários do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) da cidade.





Câmeras de segurança flagraram o crime. Iébel Garcia Silva dirigia uma moto quando o condutor da retroescavadeira avançou com o maquinário, derrubou a motocicleta e pressionou a vítima contra um carro. Por diversas vezes, o operador de máquinas Milton César Magalhães, de 44 anos, usa a retroescavadeira para pressionar e arrastar o corpo do colega.





Iébel fica caído no chão e Milton segue usando a concha da máquina para pressionar o corpo da vítima, que se contorce no solo. Milton desce da retroescavadeira, pega algo próximo ao corpo da vítima e joga no chão.





O operador fugiu após o crime. O Samu foi chamado e constatou que Iébel morreu no local. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), vítima e suspeito tiveram um desentendimento.





O SAAE apontou que, em 2014, foi registrada uma briga entre a vítima e o homem no estacionamento externo da autarquia. À época foi aberta uma sindicância interna e os dois foram punidos com 30 dias de suspensão.





UOL