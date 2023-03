GRANJA-CE: PM PRENDE TRIO SUSPEITO DE VÁRIOS FURTOS DE ANIMAIS NA ZONA RURAL

Uma operação deflagrada pela Polícia Militar, através dos pm's do P.O.G. de Granja, culminou com a prisão de um grupo criminoso composto por três indivíduos acusados de furtos de animais de criação na zona rural de Granja. De acordo com as informações apuradas pelo blog Camocim Polícia 24h junto a PM, já existia várias denúncias de criadores de animais da zona rural de Granja, dando conta que estaria ocorrendo vários furtos destes animais de criação.





Já por volta das 11h da manhã desta quarta-feira, 08, mais denúncias repassadas pelo vereador Caio Coelho (vereador da cidade de Granja), para a Polícia Militar, informava que populares tinham visto três indivíduos em um veículo Corsa Classic preto com placa de Fortaleza, os quais estariam furtando animais nas localidades de Barra dos Saldanha e Genipapo, ambos na zona rural de Granja.





Imediatamente os pm's do P.O.G de Granja, deflagraram uma Operação Policial e já na CE 311, próximo à Fazenda Fortaleza dos Saldanha, em Granja, conseguiram prender os três suspeitos.





Os indivíduos foram capturados no exato momento em que estavam fazendo um verdadeiro arrastão de animais de criação na zona rural de Granja. Com eles a Polícia Militar conseguiu recuperar 15 animais de criação (12 cabras e 03 ovelhas), que haviam sido furtados há pouco tempo. Dez animais estavam sendo transportados no banco traseiro do veículo e 05 no porta malas. Onze dos animais pertencem ao vereador que fez a denúncia.





Os suspeitos, juntamente com os animais e o veículo, foram conduzidos à DRPC de Camocim. Nivaldo Ribeiro Dantas, 42 anos, natural de Picos-PI e residente em Jaibaras-Sobral / Rivaldo Roseno Dantas, 24 anos, natural de Sobral e residente em Jaibaras-Sobral / Francisco Higor Freitas da Silva, 49 anos, residente no bairro Barragem, em Sobral, foram autuados em flagrante por crime de furto já foram recolhidos ao presídio.





Efetuaram as prisões: ST Fontenele, Sgt Passos, Cb Rafael e Sd Vandecarlos.

Camocim Polícia 24h