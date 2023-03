Homem com facão é preso ao tentar matar a ex em Fortaleza

Um homem armado com um facão foi preso em flagrante nesta sexta-feira (10) por tentativa de feminicídio. Segundo a polícia e testemunhas, o suspeito, de 47 anos, tentou matar a ex-companheira e a irmã dela, de 23 e 17 anos, respectivamente, no Bairro Itaoca, na periferia de Fortaleza.





Imagens feitas por moradores mostram quando a população tentou agredir o homem já rendido. O facão é tirado das mãos dele, e o policial o algema.





A prisão em flagrante ocorreu próximo à residência da ex-companheira do suspeito.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, além da tentativa de feminicídio, o suspeito cometeu lesão corporal.





O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará. O suspeito segue à disposição da Justiça.









Recorde de feminicídio no país em 2022





O Brasil teve um aumento de 5% nos casos de feminicídio em 2022 em comparação com 2021, aponta levantamento feito pelo g1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. São 1,4 mil mulheres mortas apenas pelo fato de serem mulheres - uma a cada 6 horas, em média. Este número é o maior registrado no país desde que a lei de feminicídio entrou em vigor, em 2015.





A alta acontece na contramão do número de assassinatos sem o recorte de gênero, o menor da série histórica do Monitor da Violência e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Com 40,8 mil casos, o país teve 1% menos mortes em 2022 que em 2021.





(G1)