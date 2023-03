Homem morre eletrocutado após tentar pular muro para entrar em festa no motel

Um homem, de 25 anos, morreu eletrocutado após tentar pular o muro de um motel para entrar em uma festa. O caso ocorreu em Aparecida de Goiânia neste domingo (26/3).





Segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a vítima, identificada como Gabriel Feitosa da Silva, pulou o muro com o objetivo de entrar no local clandestinamente, para não pagar o valor do ingresso da festa. Mas, acabou tocando na cerca elétrica e sofreu a eletrocussão.





Ainda conforme os agentes, ao chegarem no local, o homem estava sem sinais vitais. No entanto, acionaram uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Aparecida de Goiânia que aguarda o laudo pericial do Instituto Médico Legal para saber se o rapaz morreu por causa da descarga elétrica ou pela queda.





O Tempo