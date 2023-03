Policial militar de folga reage à tentativa de assalto e atira contra criminosos

Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto, e atirou contra os dois criminosos em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu neste sábado (25). Um revólver calibre 38 e a motocicleta usada no crime também foram apreendidas. O veículo possui queixa de roubo.





Uma câmera de segurança flagrou a tentativa de assalto. O policial militar e um outro motociclista estão utilizando telefones celulares em uma calçada, quando a dupla chega e anuncia o assalto. O garupeiro aponta uma arma para o militar, que reage e dispara contra eles. Então, a dupla foge correndo do local.





Os dois suspeitos foram presos, mas não há informação sobre o estado de saúde deles ou se foram atingidos por algum dos disparos. Eles foram identificados como Jhonnatas Sabóia da Silva, 18 anos, e Wesley Alves da Silva, 19 anos.





A arma e motocicleta usadas no crime também foram apreendidas. Após a tentativa de assalto, o policial militar pediu apoio à corporação. Com isso, policiais militares da 1ª Companhia do 24º Batalhão iniciaram as buscas no bairro Outra Banda, onde a dupla foi localizada.





Ambos receberam voz de prisão, e foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foram autuados por roubo e receptação.





G1-CE