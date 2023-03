FARRA do Auxílio: 261 deputados e 5 senadores receberam em dobro

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal gastaram um total de R$ 40 milhões com o "auxílio-mudança", pago no início e no final do mandato dos parlamentares. 261 deputados reeleitos receberam dois auxílios, cada um no valor de R$ 78,6 mil, mesmo sem mudar de residência, totalizando R$ 19,8 milhões, sendo que quatro deles receberam um pela Câmara e outro pelo Senado. Foram 504 pagamentos para 252 deputados. No Senado, cinco senadores receberam dois auxílios.





O benefício é isento de imposto de renda e foi criado por decreto legislativo décadas atrás e não pode ser vetado pelo presidente. Embora o decreto originalmente previa a compensação de despesas com mudança e transporte, o novo decreto de 2022 prevê o pagamento de uma ajuda de custo equivalente ao subsídio.





Com informações Revista Oeste