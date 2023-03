Lula diz que obesidade é uma doença e menciona Flávio Dino

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quarta-feira (15), que a obesidade é uma doença “que causa tanto mal quanto a fome”, e mencionou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. As declarações ocorreram durante cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), no Palácio do Planalto.





– O mundo não é apenas aquele que a gente vive, de gente bonita, bem vestida… todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade. Aqui ninguém está com excesso de magreza, a não ser o nosso poeta. O restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença e nós precisamos cuidar. A obesidade causa tanto mal quanto a fome. Por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta, porque ele sabe que vai precisar que o Estado cuide com muito carinho desse mal – disse ele, provocando risadas em meio ao público.





Na sequência, Lula prometeu diretamente a Dino que “se depender da vontade do presidente da República, não faltará recursos para implantar o Pronasci na sua plenitude”.





De acordo com o governo, o Pronasci tem como objetivo fortalecer a área de segurança por meio da polícia, mas também de ações que incentivem a cidadania. O projeto possui R$ 700 milhões em investimento a serem destinados para as áreas da segurança, prevenção, controle e repressão do crime.





(Pleno News)