Quem é o homem que levou menina do Rio ao Maranhão

Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), com apoio da Polícia Civil do Maranhão, localizaram Alessandra Rangel Coelho Santana, de 12 anos, que estava desaparecida há oito dias. A garota sumiu após ter ido para a escola, em Sepetiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e foi encontrada em São Luís, no Maranhão, nesta terça-feira (14). O homem que levou a menina foi identificado como Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos. As informações são do G1.





Eduardo mora em São Luís, mas é natural do município de Paulo Ramos, no interior do estado. Ele trabalhava como açougueiro e viajou para o Rio a fim de buscar a menina. O homem pediu uma corrida por aplicativo para voltar ao Maranhão com a garota. Ao todo, foram 3,1 mil quilômetros de viagem, numa corrida que custou R$ 4 mil.





Segundo a polícia, Noronha manteve a garota em cárcere privado. Ele foi preso e também é investigado por estupro, apesar de não haver confirmação de relação sexual.





O homem não tinha passagem pela polícia. Ele conversava com a menina via internet desde quando ela tinha 10 anos de idade.





– Ele passou dois anos aliciando a jovem, nós temos que ter cuidado, ver o que nossas crianças estão fazendo no celular, no computador, temos que redobrar a nossa atenção com os nossos filhos, para não cairmos em uma situação dessa – contou o delegado Marconi Matos, da Delegacia de Homicídios, em São Luís.





(Pleno News)