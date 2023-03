Mandante de ataques no Rio Grande do Norte é morto no interior do Ceará

Francisco Allison de Freitas, de 29 anos, também conhecido como “Nazista”, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (21), em Icapuí, no interior do Ceará, após trocar tiros com as equipes da Força-Tarefa de Segurança Pública de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Polícia Civil (DIVIPOE), Polícia Penal e Polícia Militar do Ceará (PM-CE). O suspeito era acusado de ser uma das lideranças da facção criminosa com atuação em presídios do estado, sendo responsável por coordenar os ataques no município de Mossoró.





Segundo informações policiais, Francisco Allison estava escondido em um sítio na divisa entre os municípios de Tibau, no Rio Grande do Norte, e Icapuí, no Ceará. Após ser baleado pelos agentes da segurança pública, “Nazista” foi levado para o Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





Ainda de acordo com a Polícia Civil, a operação foi apoiada por agentes da Força-Tarefa da Segurança Pública e da Polícia Militar do Ceará. Uma arma de fogo e munições foram apreendidas.





Outra ação contra o criminoso





Em recente ação da Polícia Civil ocorrida em um lava-jato da cidade de Mossoró, haviam sido apreendidos cerca de 100 litros de gasolina, além de munições, em um dos endereços de Francisco Allison.





(CN7)