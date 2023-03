Moradores de Rafael Arruda dizem que ETA da localidade está em estado de abandono

Os moradores do distrito de Rafael Arruda em Sobral, distante da sede 43 quilômetros, reclamam que a Estação de Tratamento de Água (ETA) da localidade, está em estado de abandono. A unidade atende em torno 1.200 pessoas tanto do município de Sobral quanto de Cariré. Um residente do logradouro mandou um vídeo mostrando que a laje de uma das sisternas rompeu.

A reportagem do Sistema Paraíso foi ao distrito e fez imagens do ETA que está com a estrutura das duas caixas d´água e das duas cisternas comprometidas e parte do muro no chão. Dois dos pilares da caixa d´água principal estão danificados com os ferros à mostra e o outro reservatório com vários vazamentos.

O Portal Paraíso falou com o responsável pelo ETA, o Sr. Carlo Brito, que disse que o muro está com 25 dias que caiu e a parte superior da cisterna com duas semanas. De acordo com ele, a reforma da cisterna foi solicitada no mesmo dia que a estrutura rompeu. Sobre os outros problemas, ele disse que o SAAE está ciente e que espera a reforma de todo o sistema.

Indagado sobre o estado do ETA que dá impressão de abandono o Sr. Carlo Brito, negou e disse que todo vai ao local. “Eles iam começar a reforma agora, mas como chegou o período do inverno, foi adiada. E lá não entra carro. Eles vão fazer calçada e reformar o muro”, disse o servidor público.





Sobre os pilares o Sr. Carlos disse que vem uma equipe tirar toda a vegetação e avaliar a estrutura da caixa.





O Portal Paraíso tentou contato com a assessoria de comunicação do SAAE, mas não foi atendido.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso