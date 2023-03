Motociclista reclama de abordagem da Guarda Municipal de Sobral

De acordo com o motociclista, os agentes suspeitaram que ele tivesse exercendo o serviço de uber moto de forma irregular.

O piloto de uber moto, serviço de moto táxi por aplicativo, Régis Alves, foi abordado pela Guarda Civil de Trânsito de Sobral, na tarde dessa terça-feira (14), por volta das 16h, na praça Coluna da hora, na rua Cel. Hernesto Deocleciano com a Travessa do Xerex. O que chamou atenção na ação foi a quatnidade de guardas. De acordo com Régis os agentes suspeitaram que ele tivesse exercendo o serviço de forma irregular.





“Na verdade eu estava dando uma carona a um amigo e não teve flagrante de pagamento que justificasse a multa e a abordagem. Eu não estava com o aplicativo ligado, era um favor que estava fazendo a um amigo. Eu fazia questão de pagar a multa se eu tivesse errado”, disse Régis.





Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra uma movimentação grande de guardas municipais na ocorrência e isso gerou críticas por parte dos membros de um grupo de whatsapp. O piloto de uber moto disse que a abordagem foi truculenta e que os agentes jogaram suas coisas e capacete no chão.





“Pediram minha habilitação, o documento da moto, nem olharam direito e jogaram minhas coisas no chão. Sem olhar o documento eles disseram que o veículo estava atrasado. Nem a moto e nem minha habiltação estão vencidas. Está tudo em dia. Mesmo assim levaram minha moto no reboque e tive que pagar R$ 262,00 de multa para ter minha moto de volta”, disse.





O Portal Paraíso, tentou contato com a Secretaria de Trânsito e Transporte de Sobral, mas não conseguiu falar com a assessora de comunicação Sarah Braga.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso