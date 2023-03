Mulher é vítima do golpe da troca de cartões na agência da Caixa, em Santa Quitéria

Uma mulher foi vítima de estelionato nesta quarta-feira (01/02), dentro da agência da Caixa Econômica, em Santa Quitéria.





Marlene Mendes Silva relatou à Polícia Militar que foi ludibriada por dois homens, que lhe abordaram oferecendo ajuda com o cartão do benefício e num momento de distração dela, acabaram trocando o seu cartão por outro. Quando percebeu, eles já haviam se evadido do local.





Ela informou que a dupla estava em um veículo de cor branca e um dos estelionatários trajava camisa gola polo preta e calça jeans. Diligências foram feitas no intuito de localizar os dois, mas até o momento, não lograram êxito.





A orientação é nunca aceitar ajuda de desconhecidos e em acontecendo o ato, cancelar imediatamente o cartão, solicitar um novo junto à gerência do banco e registrar a ocorrência na Delegacia.





(A Voz de Santa Quiteria)