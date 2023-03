Padre batiza bebê com ácido após confundir líquido com água

Uma cerimônia de batismo em Messina, na Itália, se tornou um momento de grande confusão na última segunda-feira (20). Um padre batizou um bebê de oito meses com ácido após confundir o líquido com água benta, e a criança precisou ser levada ao hospital.





De acordo com informações apuradas pelo jornal La Gazzetta del Sud, a troca ocorreu porque um coroinha encontrou uma garrafa com ácido, no banheiro, utilizada para a limpeza da pia batismal e achou se tratar de água.





O jovem encheu o recipiente que seria utilizado no batismo com o líquido e levou para o sacerdote.





O erro foi notado quando o ácido foi derramado sobre a cabeça da criança, deixando marcas vermelhas. Além disso, os familiares notaram um cheiro forte na suposta água benta.





O bebê foi encaminhado ao pronto-socorro da Policlínica de Messina, mas não sofreu lesões graves, recebendo alta médica.





Os familiares da criança decidiram que não prestarão queixas contra a igreja. (Pleno News)