Pastor é preso após exigir sexo com fiel em troca de “salvação”

O pastor Márcio Cabral Conceição foi preso em Goiânia (GO), suspeito de cometer crime de violação sexual mediante fraude contra uma fiel de 20 anos. A Polícia Civil informou que o homem se aproveitava da fé da vítima para ameaçá-la e seus familiares. Ele convenceu a mulher a ter relações sexuais “em nome de Deus” e em troca de “salvação”.





A delegada Amanda Menuci Petelinkar, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), afirmou que Márcio atuou como pastor durante sete anos. Ele se apresentava como ministro de estudos bíblicos e, durante encontros, começou a usar estratégias para convencer a vítima de que sua salvação espiritual dependia dele.





“O suspeito e a vítima tinham uma relação de confiança. Inclusive, ele sabia detalhes da vida dela. Sabia que ela já havia sofrido abuso sexual na infância, e usou dessa confiança para coagi-la”, relatou a delegada, em depoimento ao G1.





Em janeiro de 2023, a vítima foi coagida a ir a um motel com o suspeito. Depois, a mulher percebeu que estava sendo enganada e se negou a repetir o encontro. Após ser rejeitado, o pastor passou a ameaçar a vítima e sua família.





Mensagens trocadas entre vítima e criminoso, apresentadas à polícia, mostram o homem afirmando que a filha da vítima “não seria salva” e que o marido dela “seria recolhido” (morto). Em algumas delas, ele “se passava por Deus” e chegou a dizer “eu que respondo suas orações, burra”. Em outros trechos, mais ameaças do pastor: “Eu sou o senhor dos exércitos, o criador dos céus e da terra, ninguém pode me vencer. Se você não mandar mensagem amanhã de dentro do ônibus, tudo que eu disse ao seu respeito vai se cumprir”.





(Revista Forum)