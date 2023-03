POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO DÁ TRÉGUA

O crime aconteceu em 05/09/2022, na cidade de Groaíras. Francisco Welton foi preso na zona urbana do Município de Taubaté/SP.





A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia Regional de Sobral, em cooperação com a Polícia Civil de São Paulo, prendeu, nessa terça-feira (28/02), Francisco Welton da Silva Nascimento, autor de homicídio qualificado.





O crime aconteceu em 05/09/2022, na cidade de Groaíras-CE. Na ocasião, o autor, juntamente com outros indivíduos já conhecidos e, dos quais quatro já foram presos, apedrejaram, efetuaram disparos e, por fim, ocultaram o corpo da vítima em um matagal nas proximidades de um posto de combustível, sem qualquer possibilidade de defesa. O motivo do crime foi a disputa entre facções.

Após ininterruptas diligências e constante monitoração pelas polícias civis do Estado do Ceará e de São Paulo, o foragido foi preso na zona urbana do Município de Taubaté/SP, enquanto frequentava curso profissionalizante de “barbeiro”, após a prisão, o preso confessou ser integrante da facção Comando Vermelho.





Cumprido o Mandado de Prisão Preventiva e feitos os registros de praxe, o suspeito será colocado à disposição da Justiça.





Fonte: Polícia do Ceará