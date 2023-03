Policial penal é morto no RN em meio a onda de violência

Autoridades locais informaram que o policial foi morto por volta das 21h30 de sexta. Os tiros disparados contra ele o atingiram no tórax, braço e perna. Ele chegou a ser levado para o Hospital Santa Catarina, na Zona Norte de Natal, capital potiguar, mas não resistiu.





Desde a última terça, bandidos têm feito atentados contra os serviços de transporte e de saúde no estado. Em razão da violência, escolas públicas, colégios particulares e postos de saúde têm ficado fechados. O transporte público também foi suspenso e parte do comércio não abriu nos últimos dias.





A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte informou em seu balanço mais recente que 104 suspeitos foram presos até às 6h deste sábado (18). Além disso, as forças de segurança apreenderam 29 armas de fogo, 87 artefatos explosivos e 23 galões de galões de gasolina ao longo da operação de combate aos ataques.





(Pleno News)

Foto: EFE/ Ney Douglas