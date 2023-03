Prefeitura de Sobral prorroga inscrições para concurso público de professor da educação básica até 28 de março

A Prefeitura de Sobral, por meio das secretarias da Educação (SME) e do Planejamento e Gestão (Seplag), prorrogou as inscrições do concurso público para o cargo de professor da educação básica (Edital nº 01/2023). Agora, os interessados terão até o dia 28 de março, às 17h, para realizar a inscrição, exclusivamente pela internet.





Será elaborada uma segunda edição do Cronograma de Eventos do Concurso, para adequar as datas ao novo período de inscrição. A divulgação do novo cronograma será nesta segunda-feira (13/03), no site do concurso ( http://www.cev.uece.br ).





O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e deverá ser pago por meio de boleto bancário gerado no ato da inscrição. A data de vencimento do boleto para pagamento da taxa de inscrição passa a ser 29 de março.





Ao todo, serão oferecidas 700 vagas. Destas, 260 são destinadas para o cargo de professor de Educação Infantil e de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), e 440 para o cargo de professor do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).





Para este concurso, as áreas específicas são: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Educação Física e Arte-Educação, além de formação de cadastro de reserva.





O certame acontecerá em quatro fases: prova objetiva, prova dissertativa, prova didática e análise de títulos. A carga horária para o cargo de professor será de 20 horas semanais, com vencimento base de R$ 2.046,36 mensais.





O concurso está sendo organizado e executado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE), por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/UECE).





