Raio mata 14 garrotes durante noite chuvosa em Mauriti, no Ceará

Um raio matou 14 garrotes em um sítio na zona rural de Mauriti, no Cariri do Ceará, na noite desta terça-feira (14). As mortes foram confirmadas pelo secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Paulo Gomes. Os animais foram encontrados mortos na manhã desta quarta-feira (15).





“Uma noite muito chuvosa com muitas descargas elétricas. Os animais estavam abrigados em baixo de umas árvores próximo a uma cerca de arame farpado, e foram atingidos por um raio”, disse o secretário.





Mauriti registrou fortes precipitações nas últimas 24 horas. O Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) contabilizou um acumulado de 80 milímetros, entre a manhã de terça e manhã de quarta. Foi o sexto maior volume do estado.