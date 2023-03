Piso de professores e reajuste dos servidores saem "nas próximas semanas", diz Elmano

O anúncio do piso salarial para professores do Ceará será feito "nas próximas semanas", afirmou na manhã desta quinta-feira, 16, o governador Elmano de Freitas (PT). O anúncio será feito em conjunto com o índice de reajuste para as demais categorias do serviço público estadual.





"Piso dos professores, nas próximas semanas nós vamos anunciar, porque queremos anunciar junto com o reajuste dos demais servidores", afirmou.





"Eu sou da opinião de que devemos ter uma política para todos os servidores, e, efetivamente, nós temos um compromisso com o piso dos professores, mas também temos um compromisso de reajuste para as demais categorias", acrescentou o governador.









Com informações de Vítor Magalhães









Piso dos professores





Aliado de Elmano e determinante para a eleição do atual governador, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou em 16 de janeiro o reajuste de 14,9% do piso para os profissionais do magistério. O valor do piso passou para R$ 4.420,55.





Dez dias depois, em 16 de janeiro, Elmano afirmou que o Estado irá conceder o reajuste do piso, mas o anúncio oficial até agora não ocorreu.





(O Povo)