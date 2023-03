POLÍCIA CIVIL NÃO DÁ TRÉGUA!

Uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a partir de uma troca de informações com a Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um homem condenado por crimes de furto qualificado e roubo majorado foi preso na manhã desta quarta-feira (15). A captura aconteceu em Sobral, cidade que pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Após obterem informações sobre a possível localização de um homem condenado por crimes de furto qualificado e roubo majorado na região, uma equipe de policiais civis do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Sobral, deu início às diligências. O homem, identificado como Jorge Rodrigues da Luz, de 35 anos, foi localizado e preso no bairro Alto da Expectativa.





Contra ele, havia um mandado de prisão definitiva em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Sobral. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi efetivado o cumprimento da ordem judicial. O capturado encontra-se à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.