Esposa de Helder Barbalho ganha cargo vitalício no Tribunal de Contas do Pará

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou a indicação de Daniela Barbalho para a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA). Daniela é esposa do governador do Pará, Helder Barbalho, e a indicação foi protocolada pelas lideranças partidárias no último dia para indicações.





Formada em direito pela Universidade da Amazônia (Unama), Daniela já foi secretária municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho em Ananindeua, na Grande Belém, durante a gestão do marido na prefeitura do município. O documento entregue à CCJ foi assinado por 11 lideranças partidárias: União Brasil, PSB, Republicanos, PT, PDT, Podemos, PSD, PSDB, MDB, PTB e PP.





Após a indicação, o deputado Josué Paiva (Republicanos) foi escolhido por sorteio para ser o relator e analisar os documentos. O parecer foi aprovado por 10 votos a favor e um contrário, e o assunto foi remetido à presidência da Alepa, que tinha 24 horas para marcar a sessão de arguição.





A indicação de Daniela Barbalho para o TCE-PA foi considerada tempestiva e atendeu aos requisitos regimentais, segundo comunicado enviado à Alepa pelo presidente da CCJ, deputado Eraldo Pimenta (MDB). Agora, o próximo passo é a sessão de arguição.





(Hora Brasília)