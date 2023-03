Rio Grande do Norte registra 7ª noite de ataques criminosos

O Rio Grande do Norte (RN) registrou novos ataques criminosos entre a noite de domingo (19) e madrugada desta segunda-feira (20. Esse é o 7º dia de ataques desde o início da onda de violência no Estado.





Os novos casos aconteceram em Natal e cidades do interior do estado. A polícia também prendeu suspeitos pelos ataques.





De acordo com a polícia, as ações são comandadas por uma facção criminosa. Até o último sábado (18), o governo do Rio Grande do Norte contabilizava 259 ataques oficialmente.





Em Natal, criminosos tentaram incendiar uma base da Polícia Militar localizada na Zona Sul da capital. Os criminosos jogaram molotov contra a entrada do prédio. Os terroristas também tentaram incendiar uma garagem de ônibus na Zona Leste de Natal.





Por volta das 3h desta segunda (20), criminosos também jogaram molotov em um pátio do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual de Caicó, no Seridó potiguar.





Criminosos atiraram várias vezes contra a fachada da Câmara Municipal de Vereadores de Grossos, por volta das 4h.





Eles também tentaram incendiar a dois ônibus em Mossoró, na região do Oeste potiguar.





Em Parnamirim, a polícia local registrou uma tentativa de incêndio em uma garagem de ônibus no bairro Santos Reis e impediu o arrombamento de uma escola municipal.





(Gazeta Brasil)