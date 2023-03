Senadores definem que vão trabalhar só 3 dias por semana

Nesta terça-feira (28), os senadores decidiram que terão dias reduzidos de trabalho. A decisão, que ocorreu na primeira reunião após o feriado de carnaval, teve aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). As informações são do Estadão.





Ficou definido que só serão votados projetos às terças, quartas e quintas-feiras.





– Segundas e sextas terão sessões não deliberativas, o que significa que os parlamentares não precisarão trabalhar nesses dois dias, pois não será considerado falta. Os senadores também instituíram o mês de três semanas. Funcionará assim: na última semana do mês, o trabalho será remoto e “com pauta tranquila”. Na prática, o senador só precisará trabalhar nove dias num mês em Brasília – reportou o jornal.





Atualmente, o salário dos senadores é R$ 39,2 mil, mas deve aumentar para R$ 41,6 mil a partir de abril. O reajuste foi definido no final de 2022.





(Pleno News)