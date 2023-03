BIZARRO: Homem é encontrado com múmia de 800 anos e dispara: “Durmo com ela! É minha namorada”

No fim de semana, uma múmia pré-hispânica de 800 anos foi encontrada na bolsa térmica de um entregador de alimentos, durante uma operação policial em um parque na cidade de Puno, a poucos quilômetros da capital Lima.





No fim de semana, uma múmia pré-hispânica de 800 anos foi encontrada na bolsa térmica de um entregador de alimentos, durante uma operação policial em um parque na cidade de Puno, a poucos quilômetros da capital Lima.





Depois da ação, os agentes entregaram os restos mortais a pesquisadores da Direção Descentralizada de Cultura de Puno (DDC), vinculada ao Ministério da Cultura do país. De acordo com a pasta, os restos mortais são de “um indivíduo masculino adulto que, presumivelmente, vivia na zona leste de Puno”.





Julio César Bermejo, o homem de 26 anos que guardava os restos mortais, está detido, enquanto o Ministério Público analisa o caso. Bermejo afirma que a múmia, a quem chama de “Juanita”, foi levada à sua casa por seu pai e estava lá “há quase 30 anos”. “Ele pegou de um policial por dinheiro que havia emprestado, e depois se apegou”, disse o homem.





“Em casa ela fica no meu quarto, dorme comigo”, garante Bermejo. “Eu cuido dela, eu a mantenho, ela é como minha namorada espiritual”. Bermejo negou que planejava vender a múmia e alegou que a transportava na bolsa térmica de entregas porque seus amigos “queriam vê-la” antes de doar o achado a um museu da região. “Se me comporto mal, ela me castiga, puxa meu pé”, disse ele, descrevendo-a como “uma energia”.





(Terra Brasil Notícias)