URGENTE! Senador dos EUA detona Lula e pede sanções contra o Brasil

O senador Ted Cruz, dos Estados Unidos, solicitou que sanções sejam aplicadas e que a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos EUA seja reavaliada após a chegada de dois navios de guerra do Irã no porto do Rio de Janeiro. Os navios, um porta-helicópteros e uma fragata, chegaram ao país em 26 de fevereiro e permanecerão até 4 de março. A embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Bagley, argumenta que os navios poderiam facilitar o “comércio ilícito e atividades terroristas” e já foram sancionados pela ONU. O senador Cruz acredita que o porto carioca e as empresas que prestam serviços às embarcações podem sofrer sanções incapacitantes.





Cruz também criticou o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e questionou se o governo brasileiro estava mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Ele afirmou que a administração Biden deveria impor sanções relevantes e reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos EUA. Caso o governo brasileiro não tome medidas, Cruz acredita que o Congresso deve forçá-los a fazê-lo.





A chegada dos navios iranianos no Brasil aconteceu em meio a pressão norte-americana que não viu com bons olhos o “acolhimento” dos navios. Dado que eles são navios de guerra, foi necessário que a marinha brasileira autorizasse o atracamento.





(Terra Brasil Notícias)