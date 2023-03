Sogro esfaqueia genro por deixar filhas em casa e curtir festa em MT

Uma desavença familiar terminou em tentativa de homicídio com o sogro esfaqueando o genro numa festa em Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km de Cuiabá), na madrugada deste domingo (12). A motivação para o ataque seria o fato de o homem ter deixado três filhas menores de idade em casa e ido se divertir juntamente com outros familiares.





Com isso, o sogro achou um absurdo as netas serem deixadas em casa enquanto o pai delas curtia a festa, no bairro Jardim Aeroporto. Essas informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, que não expõe nomes dos envolvidos na confusão. Só informa que o homem esfaqueado tem 29 anos.





A vítima, depois de ser golpeada, foi socorrida ao Hospital Evangélico, cujos funcionários notificaram a Polícia Militar sobre a entrada do paciente esfaqueado. Por lá, uma equipe policial ouviu a versão de alguns dos envolvidos na desavença.





A mãe do homem esfaqueado e uma prima dele estavam na festa e também se deslocaram ao hospital para acompanhá-lo. Elas relataram aos militares que estavam curtindo o evento festivo juntamente com amigos quando o sogro do homem chegou, por volta das 2h30, e passou a discutir com ele por ter três filhas e estar na rua se divertindo durante a madrugada ao invés de estar em casa cuidando das meninas.





O documento policial não cita a mãe das crianças. No auge da confusão, os ânimos ficaram exaltados, mas depois todos se acalmaram e o sogro se afastou. Com isso, a mãe e a prima do homem esfaqueado se preparavam para irem embora, quando o homem voltou confrontando o genro para que repetisse algo que ele havia dito na discussão anterior.





Com isso, o agressor pegou um canivete, correu atrás do genro e lhe desferiu 2 golpes nas costas, acertando a região da cintura. Depois, ele fugiu do local. Os militares fizeram diligências, mas não localizaram o agressor.





O homem esfaqueado permaneceu internado sob cuidados médicos e a tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Civil.





(Folha do Estado)