Voo que trouxe Bolsonaro foi o mais monitorado do mundo

Dados são do site FlightRadar24, plataforma especializada em rastreamento de voos em tempo real.

O voo que trouxe o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de Orlando, nos Estados Unidos, para Brasília, no Distrito Federal, foi o mais monitorado do mundo na plataforma FlightRadar24, site que mostra o rastreamento de voos em tempo real. Em determinados momentos da viagem de 7 horas e 30 minutos, cerca de 4 mil pessoas acompanharam o trajeto da aeronave que trouxe o político.





A viagem de Bolsonaro foi feita em um Boeing modelo 737 MAX 8 da Gol Linhas Aéreas que trazia em sua fuselagem uma pintura temática da série de filmes e livros Harry Potter. A aeronave decolou do Aeroporto de Orlando às 22h08 pelo horário local (23h08 de Brasília) desta quarta-feira (29) e pousou no Aeroporto Internacional de Brasília às 6h38 desta quinta (30).









EX-PRESIDENTE ENCONTRA ALIADOS DO PL





O voo da Gol Linhas Aéreas que trouxe Jair Bolsonaro pousou às 6h38 no Aeroporto Internacional de Brasília. Na sequência, o ex-presidente deixou o terminal por uma saída alternativa e seguiu em comboio para a sede da sigla. Como primeiro compromisso após desembarcar no Brasil, ele se encontrou aliados na sede do Partido Liberal na manhã desta quinta.





Na chegada ao Complexo Brasil 21, onde fica a sede do partido, Bolsonaro encontrou diversos aliados, entre eles o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-ministro Walter Braga Netto, o deputado federal Helio Lopes (PL-RJ) e o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.





Já dentro da sede da legenda, Bolsonaro cumprimentou diversos políticos e parlamentares do PL, e fez um breve pronunciamento. O ex-presidente também saiu do prédio onde fica a sede da sigla e acenou por alguns instantes para apoiadores que o aguardavam na entrada do edifício.





Na próxima semana, Bolsonaro deve assumir formalmente a função de presidente de honra do Partido Liberal e deverá despachar normalmente em seu escritório.





(Pleno News)