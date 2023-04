Ataque a tiros durante festa de aniversário mata 4 adolescentes

Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas após um tiroteio ocorrido na noite de sábado (15) na festa de aniversário de uma adolescente em Dadeville, no Alabama, no sudeste dos Estados Unidos.





A Agência de Cumprimento da Lei do Alabama (ALEA) informou por meio de um comunicado neste domingo (16) que o tiroteio ocorreu por volta das 22h34 de sábado no estúdio de dança Mahogany Masterpiece em Dadeville, uma pequena cidade no condado de Tallapoosa.





Em um breve texto em que nada é citado sobre o autor ou autores dos disparos, a ALEA confirmou quatro mortos e “vários feridos”.





Segundo os meios de comunicação locais citados pelo portal BNO News, cerca de 20 pessoas foram baleadas e cinco morreram, uma cifra que as autoridades não confirmaram.





O BNO News cita ainda o depoimento de algumas testemunhas que dizem que o número total de vítimas é superior e que pelo menos “seis adolescentes” poderiam ter morrido.





Por meio de uma mensagem no Twitter, a governadora republicana do Alabama, Kay Ivey, lamentou o ocorrido e explicou que aguarda mais informações.





– Sinto muito pelo povo de Dadeville e meus companheiros do Alabama. Crimes violentos não têm lugar em nosso estado, e a polícia está nos mantendo informados de perto à medida que surgem detalhes – declarou.





*EFE