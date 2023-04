Bancada do PT quer homenagear urnas eletrônicas em nome da "democracia"

Parlamentares da bancada do PT na Câmara dos Deputados querem realizar uma sessão solene para homenagear os “desenvolvedores e apoiadores” das urnas eletrônicas. A informação é do jornal Metrópoles.





Os deputados Alencar Santana (PT-SP) e o líder do partido na Casa, Zeca Dirceu (PT-PR) foram os responsáveis por protocolar a proposta para realização da sessão solene. Na justificativa, os petistas argumentam que os apoiadores e desenvolvedores da urna “contribuíram para o fortalecimento da nossa democracia”.





“O sistema informatizado de voto no Brasil, com a utilização da urna eletrônica, tem sido alvo de críticas, fake news e desinformação, ao longo do tempo. Após as eleições de 2018, os ataques à utilização da urna eletrônica se intensificaram. A utilização da urna eletrônica, segura e auditável, foi colocada em dúvida até mesmo pelo presidente da República”, afirmaram os parlamentares no pedido.





Entre os nomes que também seriam homenageados por participar do desenvolvimento e implementação das urnas eletrônicas estão o ministro do STF Gilmar Mendes, e o ex-ministro Carlos Velloso, que comandou o TSE na época do início do voto eletrônico.

Relatório aponta nas urnas eletrônicas





No início do ano, o Partido Liberal (PL), sigla do presidente Jair Bolsonaro pediu ao TSE que invalidasse os votos de cinco modelos de urnas eletrônicas: 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Segundo a legenda, foram encontradas irregularidades nos logs dos equipamentos. Desse modo, somente as urnas do modelo 2020 seriam confiáveis, de acordo com o PL.





