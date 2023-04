Homem sofre tentativa de homicídio próximo ao sangradouro do Araras; barulho dos tiros foi transmitido ao vivo

Um homem de 30 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (09/04), enquanto estava nas proximidades do sangradouro do açude Araras, no distrito de Sangradouro, em Santa Quitéria. O local tem registrado uma intensa movimentação de curiosos, que aguardam ansiosos pelo momento exato do reservatório verter.





A vítima foi identificada como Francisco Wellington Ximenes Paula, residente na comunidade, que foi atingido com três tiros. Houve muita correria na hora e devido a pouca visibilidade noturna, não foi possível avistar quem foi o autor dos disparos.





No momento do crime, exatamente as 21h39, o repórter Adriano Imperador, da página Imperador Notícias, fazia uma live mostrando o “meio-fio” antes do escama-peixe e captou o barulho dos estampidos, se assustando com a situação e logo correu, assim como outros que estavam próximos, sem saber o que realmente havia acontecido.