Estudante da zona rural do Ceará é aprovado em universidade dos EUA com tudo pago: 'Até seguro de saúde'

Um jovem de 18 anos da zona rural de Brejo Santo, no interior do Ceará, foi aprovado na Universidade de Northwestern, uma das mais concorridas de Chicago, nos Estados Unidos. Foram anos de preparação para a realização do grande sonho: cursar uma dupla graduação em neurociências e história da arte.





Alan Silva Alencar de Moura mora no distrito de Compra Fiado e superou todo e qualquer obstáculo para conseguir o feito. Portador de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), ele focou nos estudos para alcançar a meta ainda no começo da pandemia de Covid-19.





"Eu tive que lidar com o terminar o ensino médio, fazer vestibulares brasileiros, Enem, também fazer cursinho on-line... a primeira sensação é que a ficha ainda não caiu. Eu vou precisar estar lá por algumas semanas até acreditar que consegui essa realização tão grande para qualquer ser humano, mas também para um garoto do ‘interior do interior’ do Ceará", disse o jovem ao g1.





Ele foi aprovado na universidade na zona metropolitana de Chicago, com a modalidade de bolsa “full ride”, que paga todos os custos da viagem e também fornece acomodação e alimentação no próprio campus.





"Até seguro de saúde eu ganhei. Eu fiquei muito feliz porque é uma das melhores universidades mundo; top 50 do mundo e top 20 dos Estados Unidos. É a melhor faculdade que eu poderia ter passado", relatou Alan, com muita alegria.





O jovem explicou que a universidade paga antecipadamente um valor para os alunos bolsistas, e a quantia deve cobrir as principais despesas como a passagem para os EUA e também a compra de material para os estudos — como um notebook.





"Gastos eventuais, que a gente acaba sempre tendo, por exemplo, com roupa, porque eu não tenho roupa de frio, eu vou dar um jeito. Eu vou começar a trabalhar de corretor de redação, mas o gasto primordial, que é a passagem pros Estados Unidos é coberta pela universidade", pontuou.





Alan disse que ainda não processou completamente o momento, mas que já até iniciou contatos iniciais com futuros colegas, através da internet.





"Já estou conversando com amigos que passaram, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. É muito surreal porque é uma universidade muito grandiosa."





Esta não é a primeira vez que Alan vira notícia na mídia. O talento de Alan Silva foi revelado pela TV Verdes Mares em 2016, quando ainda era criança. À época, ele narrava um livro que contava a genealogia da própria família.





Filho de professores, Alan nunca dispensou uma boa leitura, mesmo ainda criança. Aos 11 anos, ele já conhecia a história de mais de 150 livros.





