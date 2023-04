Cachorro alcoólatra passa por tratamento para superar vício

Um cachorro de dois anos foi resgatado e diagnosticado com alcoolismo na Inglaterra. O animal, da raça labrador, é o primeiro, no país, a passar por um tratamento para acabar com o vício





O cão se chama Coco e seu antigo dono, que morreu, dava bebidas alcoólicas para ele beber antes de dormir. Foi assim que o cachorro se viciou. Ele e mais um cãozinho foram resgatados pela Woodside Animal Rescue Trust.





– Coco está conosco há mais de um mês, tendo necessitado de cuidados intensivos desde que chegou. Sua história é trágica e evidencia o quão vital é nossa unidade de cuidados especiais – escreveu a instituição em uma rede social.





A instituição ainda relatou que Coco chegou ao local indisposto e muito doente. Após passar por exames, uma médica veterinária constatou que ele estava sofrendo de abstinência de álcool. Infelizmente, o cachorro que foi resgatado com ele não resistiu e acabou morrendo.





Coco ainda está em fase de recuperação e, apesar de não usar mais remédios, ainda não está pronto para ser adotado. A Woodside Animal Rescue Trust informou que ele está começando a agir como um cachorro normal.





– Embora fisicamente pareça ter se recuperado, mentalmente ele ainda fica muito ansioso, às vezes – relatou.





(Pleno News)