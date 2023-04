Cão é resgatado após passar três dias em poço de 15m de profundidade

Um cão foi resgatado após cair e passar três dias em um poço com cerca de 15 metros de profundidade em Itapipoca, na região norte do Ceará. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros na zona rural do município.





O trabalho foi realizado pela equipe de busca e resgate da 5ª Cia do 3º BBM. Eles foram até a localidade de Galego, onde foi registrada a ocorrência.





Conforme o Sargento Rodrigues, o poço não oferecia condições de segurança para que um dos bombeiros realizasse a descida até o fundo do poço, devido ao risco de colapso da estrutura.





Com isso, foi lançada uma corda com um laço na ponta para suspender o cão pelo peitoral. O animal, batizado como “Bob” foi retirado do poço e entregue ao tutor, que solicitou o apoio dos bombeiros.





Resgate em poços





Nos últimos meses, o município de Itapipoca registrou outros casos parecidos de cães que caíram em poços. Em fevereiro deste ano, o Corpo de Bombeiros resgatou um animal na localidade de Sítio do Meio, também na zona rural do município. O cão, de nome Scoobydoo, caiu em uma cacimba de 20 metros de profundidade.





Já em outubro de 2022, um cão também chamado “Bob” caiu em um poço artesanal com 12 metros de profundidade em Itapipoca. Ele foi resgatado na localidade de Ubaí, no Distrito de Calugi, também na zona rural do município.





G1-CE