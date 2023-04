Ciro Gomes negocia para virar comentarista da Jovem Pan

O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes está negociando um quadro de comentários semanal na Jovem Pan News, canal de TV por assinatura. A proposta é que faça um comentário semanal em uma das atrações da grade, com o objetivo de alavancar a audiência da empresa.





O convite já foi feito pela direção do canal, que tem tentado mostrar que existe uma guinada antibolsonarista da Jovem Pan nos últimos tempos.





Apesar do "pacote Jovem Pan" de controvérsias, Ciro gostou da proposta e deve dar uma resposta em breve. A JP estaria disposta a fazer alguns ajustes em suas participações por conta da agenda de compromissos do político do PDT (Partido Democrático Trabalhista).





O FG está apagado do jogo político nacional. Em 2022, ele ficou em quarto lugar com 3,05% dos votos, o que lhe deixou na quarta posição, atrás de Lula (vencedor das eleições), Jair Bolsonaro (PL) e Simone Tebet (MDB) no primeiro turno. Foi seu pior desempenho em eleições presidenciais.





(Notícias da TV)