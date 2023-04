BENEDITO: missão cumprida?

O Corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, aguarda apenas as manifestações finais dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro para inserir em pauta o julgamento que tem como cerne a reunião realizada no Palácio do Alvorada com embaixadores em julho do ano passado, que tratou de assuntos referentes ao processo eleitoral. O que vai ser decidido é se o evento pode ou não ser caracterizado como prática de abuso de poder político e de uso indevido dos meios de comunicação. A sanção, se condenado, pode chegar a inegibilidade por 8 anos, ou seja, estará proibido de se candidatar nesse período.





A previsão é que o julgamento se realize na próxima semana.





Por redação





CÁ PRA NÓS: O corregedor é um dos nomes cotados para a vaga de Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF), entretanto, tudo indica que Lula indicará seu advogado e amigo Zanin. Todos os olhos voltados para Brasília. "Missão cumprida", será?





(Blog do César Wagner)