UNINTA EAD PROMOVE A 1ª SEMANA DA ECONOMIA CRIATIVA

O Centro Universitário Inta (UNINTA) na modalidade de Ensino a Distancia (EAD) promove durante os dias 11 a 13 de abril a 1ª Semana da Economia Criativa do Uninta EAD. O evento envolve uma programação pensada pelas equipes dos cursos de Administração, Marketing, Jornalismo, Design de Moda, Design de Interiores, Gestão de TI e Gastronomia EAd. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita, no site https://www.even3.com.br/economiacriativaead/





Segundo o coordenador do curso de Administração EAD, Prof Me. Amaury Portugal, o evento tem por objetivo debater conceitos e estudos de casos relacionados a temática da economia criativa. ``Vamos elucidar para os alunos o conceito de economia criativa, um setor muito importante nos últimos 10 anos, que lida com criatividade e está ligada as competências do século XXI´´, destacou.





Dentre os convidados o consultor de Marketing e Comunicação Digital, Gabriel Ramalho, Natalia Carlos, a proprietária da empresa Nat Cakes e organizadora da Feira EVA, além do Prof. Me Anderson Barbosa, Engenheiro de Computação, Roberto Reial Linhares, Advogado e consultor jurídico em Direito Autoral, Profa Ma. Mariana Sampaio, Arquiteta e Urbanista e Adeilton Rodrigues, que é Design de Interiores.





O evento é aberto à sociedade acadêmica e será transmitido de forma on-line, no canal oficial do UNINTA no youtube ( https://www.youtube.com/@UnintaOficial ). Os inscritos que acompanharem a programação recebem certificado de participação com 12 horas de atividades complementares.









SERVIÇO

Evento: 1ª Semana da Economia Criativa do Uninta EAD.

Dia: 11 a 13 de abril./

Onde: canal oficial do UNINTA no youtube https://www.youtube.com/@UnintaOficial

Contato: (88) 9.9797-1122