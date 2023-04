ESCOLA: sob ameaça traz preocupações para pais e alunos

O Centro de Ensino Fundamental (CEF) 504 em Samambaia Sul, Distrito Federal, foi alvo de policiamento nesta segunda-feira (3) devido a uma ameaça de massacre com arma branca supostamente feita por um dos alunos. A ameaça foi divulgada nas redes sociais no sábado (1º) e alertou pais e professores sobre possíveis ocorrências dentro da instituição de ensino. Mesmo com a presença da polícia, os familiares dos estudantes relatam medo e preocupação com a integridade física dos adolescentes. Outras ameaças semelhantes já haviam sido encontradas no colégio. A Secretaria de Estado de Educação do DF destacou sua preocupação com a violência e ameaças de ataques em escolas.