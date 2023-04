CRUELDADE: pai é preso por engravidar filha em estado vegetativo

Nesta terça-feira (11), um homem de 52 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha. O caso aconteceu em Anápolis, Goiás.

A vítima tem 26 anos e está em estado vegetativo por sequelas neurológicas causadas por paradas respiratórias que aconteceram quando ela teve Covid-19, segundo explicou a delegada Isabella Joy. As informações são do G1.





A Polícia Civil disse que o crime foi denunciado pela mãe da jovem, que descobriu a gravidez da filha. A mulher explicou que sua filha começou a passar mal e, por causa de uma suspeita de pneumonia, foi internada. Após exames, foi constatado que a jovem estava grávida de dez semanas.





A mãe da vítima também relatou que sua filha precisa de cuidados básicos e sempre necessita de alguém por perto. Os médicos atestaram a incapacidade da jovem de consentir um ato sexual, e foi feito um aborto para interromper a gravidez.





A polícia coletou materiais genéticos, que constataram que o pai tinha engravidado a filha. Na casa do homem foi encontrada uma arma de fogo. Ele ficará à disposição do judiciário para as medidas legais cabíveis.