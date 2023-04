Colisão envolvendo carro e ambulância deixa mais de uma pessoa ferida, entre Varjota e Pires Ferreira

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (11/04), na CE-329, entre as comunidades de Croatá dos Martins e Pedra Redonda, entre os municípios de Pires Ferreira e Varjota.





Uma ambulância de Ipu, ocupada pelo motorista e mais quatro pessoas, acabou se chocando com um veículo modelo Strada que estava parado no acostamento da rodovia estadual. Com a forte batida, a ambulância foi parar foram da pista caindo em um barranco.

Segundo informações, os ocupantes não tiveram ferimentos graves, uma mulher teve uma fratura na clavícula e foram socorridas por outra ambulância para o Hospital. O veículo de placas POL-9674 fazia parte da frota de ambulância do município e era um veículo novo.





Ipu Notícias