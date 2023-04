Seis pessoas já foram conduzidas a delegacias por ameaças a escolas no Ceará

Subiu para seis o número de pessoas conduzidas a delegacias no Ceará em investigações contra supostas ameaças de ataques a escolas. Destes casos, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), um adolescente de 16 anos foi apreendido em um ato infracional análogo ao crime de ameaça e um homem de 21 anos foi preso em flagrante por armazenar pornografia infantil.





Os outros quatro casos — que envolvem três adolescentes de 12, 14 e 15 anos e um adulto de 21 anos — resultaram no registro de boletins de ocorrência. Celulares também foram apreendidos, informou a SSPDS.





Conforme a Pasta, até o momento, foram identificadas 18 autorias de perfis em mídias sociais com as supostas ameaças. As identificações dizem respeito ao período que vai de 15 horas deste 11 de abril. Na segunda-feira, 10, a SSPDS havia divulgado que 10 perfis haviam sido identificados e um adolescente apreendido pelas ameaças.





Em nota, a SSPDS voltou a reforçar estar desenvolvendo ações como o patrulhamentos em pontos-bases na frente de escolas públicas e privadas e estabelecimento de conversas com diretores e responsáveis por unidades de ensino.





A pasta também frisou a importância de não divulgar informações sobre as quais não se sabe a procedência — as chamadas "fakes news". “Provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto é crime, com pena de quinze dias a seis meses, ou multa”, alertou a SSPDS.





