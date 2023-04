Deputado Oscar Rodrigues denuncia alto índice de desemprego em Sobral

O deputado estadual, Oscar Rodrigues (União Brasil), denunciou o alto índice de desemprego no município de Sobral. O motivo, de acordo com o parlamentar, é a dificuldade imposta pela Prefeitura Municipal para a abertura de novas empresas na cidade. A fala ocorreu durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).





Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que, no mês de janeiro, 1.125 pessoas foram demitidas em Sobral. Entre as cidades do interior, o município tem o pior desempenho. Destes cortes, a maioria se deu no setor industrial. Entre os profissionais que perderam o emprego, 675 são homens e 450, mulheres.





“Está havendo um índice de desemprego muito grande em Sobral porque as empresas estão fugindo dado às dificuldades que se tem, junto a gestão local, de se implantar uma empresa em Sobral”, declarou Oscar Rodrigues.





(CN7)