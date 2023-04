Zico após ser apontado como cliente de pr05tituta: “País da mentira”

Após a garota de programa Lays Paz compartilhar nas redes sociais uma foto em que afirmava que um de seus clientes era um jogador de futebol aposentado, perfis na web passaram a apontar que este atleta seria o Zico. A coluna procurou o ídolo do Flamengo que negou veemente as suposições.





O Galinho de Quintino ainda lamentou o fato de precisar se manifestar sobre o ocorrido: “Como não sou eu (que se relacionou com a garota de programa), quem tem que se manifestar é quem está falando que sou eu e provar”.





O ex-jogador também destacou que as pessoas que o acusam não sabem o impacto negativo que certas declarações podem causar: “Vivemos, infelizmente, no país da mentira e as pessoas não estão nem aí para o mal que podem causar”.





Conhecida nas redes sociais, a garota de programa Lays Paz já admitiu em mais de uma oportunidade de inventar fatos nas redes sociais em busca de engajamento.