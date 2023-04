URGENTE! Duas alunas de 9 anos são lesionadas com machadinha em Farias Brito por colega da escola

Um aluno da Escola Isaac Alcântara Costa que funciona na Vila Carás na zona rural de Farias Brito lesionou duas colegas com uma machadinha.

Um aluno do 9º ano da Escola Isaac Alcântara Costa que funcionava na Vila Caras dos Alcântaras, na zona rural de Farias Brito/CE, lesionou com uma machadinha duas alunas de 9 anos dentro da sala de aula. O fato aconteceu por volta das 14 horas desta quarta-feira e causou grande correria no estabelecimento de ensino. O acusado foi detido, sendo entregue a uma patrulha da Polícia Militar do Destacamento de Farias Brito que foi acionada e, imediatamente, esteve no local. A sala onde tudo aconteceu ficou bastante suja de sangue. Uma das crianças sofreu lesão superficial na parte de tras da cabeça, sendo socorrida pelo SAMU ao hospital local.





A outra um corte mais profundo na região frontal com exposição do crânio e foi transferida ao Hospital Santo Antônio de Barbalha. Ao tomarem conhecimento dos crimes, mães assustadas não demoraram a chegar na escola para apanhar os filhos. Segundo o assessor de comunicação da Prefeitura de Farias Brito, Lucas Gonçalves, o município está dando todo o suporte às vítimas e acompanhando de perto o caso.





Com informações do portal Miseria