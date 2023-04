DESCASO! Cratera próximo à avenida Fernandes Távora em Sobral preocupa pedestres e motoristas

Uma cratera localizada nas proximidades da avenida Fernandes Távora, no bairro Sinhá Saboia, causa preocupação aos usuários que trafegam na via, ao redor da cratera está há um grande espaça vazia que pode comprometer toda a estrutura. Tornando-se um risco iminente.





Uma cratera localizada nas proximidades do supermercado varejista Atacadão, na via que dá acesso à avenida Fernandes Távora, no bairro Sinhá Saboia, está preocupando pedestres e motoristas. Ao redor da cratera tem rachaduras indicando que o buraco pode aumentar podendo causar acidentes. O repórter Chico Nildo, do programa Chama Paraíso, esteve na manhã de sábado no local próxima a avenida Fernandes Távora, no bairro Sinhá Sabóia e conferiu de perto o perigo que o buraco poderá a vir causar. Conversando com o motorista Bôsco de Sousa, 56 anos, ele relatou que esse defeito na via já faz uns 15 dias e que já presenciou um acidente nesse trecho, ” Sobral está um caos, vez por outra a gente vê crateras como esta”, disse.





A Cratera fica localizado na via que dar acesso para quem sai do supermercado varejista Atacadão à avenida Fernandes Távora. Nas imagens é possível observar que além do buraco localizado no meio da via, ainda há uma boa parte da estrutura de asfalto muito danificado devido as chuvas e pela falta de manutenção por parte dos órgãos responsáveis.





Para evitar acidentes, moradores da região chegaram a colocar uma planta em frente ao local para evitar que os motoristas caiam no buraco e venha a sofrer algum tipo de acidente e até mesmo danificar o veículo.





A reportagem traz um alerta aos motorista que trafegarem pelo local, ter bastante cuidado, já que muitos consumidores que fazem compras no estabelecimento são obrigados a passar pela via para ter acesso à avenida.





Por Nildo Nascimento / Sistema Paraíso