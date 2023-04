Prejuízo: Explosão mata 19 mil vacas leiteiras nos Estados Unidos

Uma explosão numa fazenda de gado leiteiro nos Estados Unidos matou 19 mil vacas leiteiras e feriu uma pessoa. Um defeito num equipamento agrícola, que possivelmente inflamou volumes consideráveis de gás metano, pode ser a causa do incidente. O caso ocorreu na segunda-feira 10, no Texas.





Segundo autoridades locais, a explosão ocorreu enquanto o rebanho estava confinado numa área próxima à ordenha da Fazenda South Fork Dairy, em Dimmitt. A propriedade é uma das maiores da região.





As chamas se espalharam rapidamente. De acordo com a organização sem fins lucrativos Animal Welfare Institute, o incidente provocou o maior número de mortes de animais nos EUA. O recorde anterior era de 2020. Na época, 400 vacas morreram em virtude de um incêndio no interior de Nova Iorque.

A provável causa da morte das vacas leiteiras





Bombeiros investigam a causa do incidente. Uma explosão num aparelho utilizado para a limpeza das áreas onde as vacas caminham é o provável motivo. “O equipamento possivelmente superaqueceu”, disse o xerife do Condado de Castro, Sal Rivera, à imprensa local. “Em contato com gás metano, as coisas pegaram fogo e explodiram.”





Os bovinos produzem metano em seu sistema digestivo e eliminam os gases por meio de arroto e flatulências. Esse é um dos motivos pelos quais o governo da Nova Zelândia aventou a possibilidade de cobrar imposto de carbono sobre o “pum” dos animais, por exemplo.





Créditos: Revista Oeste