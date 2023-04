DICA DO GRUPO SÃO DOMINGOS!

É preciso estar sempre de olho nos faróis do carro, e em caso de perda de intensidade da luz, é necessário fazer a troca da peça. Um farol que não funciona corretamente pode ser o causador de um grave acidente e pode gerar multas!





1. Cuidado: a vedação é fundamental





Você já olhou para os seus faróis e encontrou água dentro? A consequência desse líquido circulando dentro desse componente é um curto-circuito que pode danificar muito mais que apenas o sistema de iluminação.





2. Direcionamento: a luz precisa se propagar





O uso diário do veículo gera um desgaste natural dos componentes. E o farol é uma das peças que também sofrem com a ação do tempo. Por isso, periodicamente é preciso verificar se as luzes estão reguladas.





3. Efeitos climáticos: um grande vilão





Chuva, sol, temperaturas baixas, noites ao relento, tudo isso colabora para o farol ficar amarelado e mais opaco. O aspecto de envelhecimento e sujeira vai aumentando com o passar do tempo. Não importa se o carro é importado, nacional, novo ou usado, preste atenção nos faróis!





#gruposaodomingos #postossaodomingos #sdpneus #sdmais